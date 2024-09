FFG-Chefin Henrietta Egerth: Ausdauer statt Aktionismus

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Notwendigkeit einer überlegten Herangehensweise ist die Förderung von Forschung und Entwicklung. Die Wirkung tritt oft erst viele Jahre später ein. Die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien, heute allgegenwärtig, begann bereits in den 1970er-Jahren und führte schließlich in den 90er-Jahren zur Marktreife. Dafür braucht es Kondition.

Ein weiteres Beispiel ist der Teilchenbeschleuniger des CERN: In den 1980er-Jahren konzeptualisiert, wurde er nach über zwei Jahrzehnten 2008 in Betrieb genommen. Mit der Entdeckung des Higgs-Teilchens vier Jahre später wurde dann Physik-Geschichte geschrieben.

Mit ähnlichem Durchhaltevermögen hat sich Österreich einen respektablen Platz in den Innovationsrankings erarbeitet. Laut der OECD beträgt die durchschnittliche F&E-Quote in den OECD-Ländern etwa 2,6 Prozent des BIP. Österreich liegt mit einer Quote von 3,3 Prozent über diesem Durchschnitt. Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sind somit entscheidend für den langfristigen Erfolg.