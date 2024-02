EU-Budgetkommissar Hahn: "Wir waren alle Schlafwandler"

Johannes Hahn :

Die Arbeit an sich ist faszinierend: Man kann eine ganze Menge gestalten - wenn man sich engagiert und mit den Dingen beschäftigt. Ich war zwei Jahre der einzige Kommissar, der in der Euro-Krise nach Griechenland gefahren ist, wo viele Menschen in äußerst prekärer Situation gelebt haben. Es ist erfreulich, zu sehen, wie Griechenland heute dasteht. In meiner zweiten Periode, als ich für die Erweiterungspolitik zuständig war, hatte ich quasi einen Meldezettel am Balkan und in Osteuropa. Dass Nordmazedonien oder die Republik Moldau heute da sind, wo sie sind, rechne ich mir stark auf der Habenseite an. Als Regionalkommissar habe ich die Initiative zur Rettung Pompejis ergriffen. Heute ist es ein Tourismusmagnet mit vier Millionen Besuchern pro Jahr geworden.