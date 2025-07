Wie sich die Industrie, in der jeder zweite Job an Exporten hängt, weiter entwickelt, ist maßgeblich durch den Zollstreit beeinflusst. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sprach sich letzte Woche in erster Linie für Verhandlungslösungen, gleichzeitig aber auch für mehr Selbstbewusstsein der EU aus. „Wir brauchen uns vor Donald Trump nicht fürchten“, so der Minister. Wenn nötig, solle die EU in Form von zweckgebundenen Gegenzöllen „Muskeln zeigen“.

Das erste Maßnahmenpaket im Ausmaß von 21 Milliarden Euro werde mit 6. August in Kraft gesetzt, berichtete der Minister in einem Pressegespräch nach Beratungen mit führenden österreichischen Ökonomen. Beschlossene Zölle würden der EU geschätzte Zusatzeinnahmen von 15 bis 16 Milliarden Euro einbringen. Von diesem Geld erhoffe man sich eine standortstärkende Verwendung - etwa durch den zweckgebundenen Einsatz für die vom Zollstreit besonders betroffenen Branchen, zum Beispiel Fahrzeugbau, Metallverarbeitung, Bergbau oder Chemie.

Der IV-General hält Gegenzölle aber prinzipiell für eine schlechte Idee. „Zölle sind immer der falsche Weg. Die präferierte Variante ist, dass man eine gute Lösung auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten findet. Und die beste Variante ist, dass man sich dazu verpflichtet, an einem Handelsabkommen zu arbeiten, an dem man schon einmal vor längerer Zeit gearbeitet hat.” Helmenstein hatte im trend schon Anfang Juni einen Neuanlauf zum unter Trump I gescheiterten Abkommen TTIP ins Spiel gebracht.