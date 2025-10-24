Gesundheitssystem: Mit einer Nummer in die Zukunft

Hinzu kommt das Dauerthema Datenschutz, aus Sicht der Gesundheits-Community generell überzogen. „Wir waren bei Themen wie der e-Card und dem elektronischen Impfpass Vorreiter, doch diesen Vorsprung verspielen wir, weil wir ewig über Möglichkeiten reden, wie man aus dem System raus-optieren kann“, kritisiert auch SVS-Obmann Peter Lehner, „dabei gehört die digitale Transformation zu den entscheidenden Entwicklungen für die Zukunft unseres Gesundheitssystems. Deshalb muss die Devise „All-in“ und nicht „Opt-Out“ heißen.“

Ein Beispiel illustriert das Dilemma: Obwohl es nur ein bundesweites Datenschutz-Gesetz gibt, haben die Bundesländer eigene Datenschutz-Beauftrage. Die Konsequenz: Obwohl eine Gesundheits-App in Oberösterreich zugelassen ist, wird sie in einem anderen Bundesland erneut geprüft – auf Basis der komplett identen Datenschutz-Richtlinien. So lässt sich Fortschritt auch blockieren.

Das Umfeld für innovative Lösungen ist jedenfalls gegeben. „Österreich hat gerade im Bereich Healthcare unglaublich innovative Unternehmen und auch das Datenschutz-Thema lässt sich durch freiwillige ‚Datenspenden‘ der Patienten lösen“, ist Vergaberechts-Spezialist Martin Schiefer überzeugt, „wir haben also alle Tools zur Verfügung. Wir müssen sie nur nutzen.“

Doch unbestritten steigt der Druck auf das System. „Ein steigender Versorgungsbedarf in einer alternden Bevölkerung, gepaart mit einem Mangel an medizinischen Fachkräften und einer niedrigen Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung sind große Herausforderungen, vor denen das österreichische Gesundheitssystem steht“, analysiert Thomas Czypionka, Gesundheitsökonom am Institut für Höhere Studien (IHS).

Was möglich ist, zeigt die Vinzenz Gruppe, die Spitäler und Pflegeeinrichtungen in Wien und Oberösterreich betreibt. Mit „Hallo Gesundheit“ wurde eine Online-Plattform eingerichtet, über die Patient:innen Informationen abrufen und auch Termine vereinbaren können. Noch weitergehend ist die Verwendung von Telemedizin im Bereich der Schlafmedizin. Wer an Schlaf-Apnoe leidet, also nächtlichen Atem-Aussetzern, wird eine Nacht lang im Schlaflabor des Spitals überwacht. Danach bekommt er eine Schlafmaske mit nach Hause, die mittels Sensoren vom Spital aus überwacht werden kann. Tauchen Schwierigkeiten auf, werden die per Video-Sprechstunde besprochen, die Patient:innen müssen nur in Ausnahmesituationen noch einmal über Nacht ins Schlaflabor kommen. „Dadurch konnten wir die Wartezeit für das Schlaflabor von 7,5 Monaten auf zwei Monate reduzieren“, nennt Vinzenz-CEO Michael Heinisch den konkreten Erfolg.

„Es gibt im Gesundheitsbereich viele interessante Lösungsansätze, der Wille zur Innovation scheint ungebremst“ so das Fazit von Forums-Gründer Christoph Hörhan, „aber es verstreicht wertvolle Zeit, weil von den wichtigen Innovationen in der Praxis noch wenig angekommen ist.“