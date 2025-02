Ex-EU-Kommissar Hahn: „Bis zum Sommer wird es ordentlich scheppern"

Johannes Hahn :

Er will ein Dealmaker sein, das ist sein habitueller Zugang. Also müssen wir schauen, welche Gegenpositionen wir aufbauen können. So wie das Juncker 2017 gemacht hat. Nach einem Treffen in Washington war der Herr Trump ganz handzahm. Man muss ein Drohpotenzial haben und klarstellen, dass man es auch nutzen würde – etwa die Digitalsteuer, die natürlich vornehmlich US-Konzerne treffen würde. Ich bin zwar immer skeptisch bei neuen Abgaben, aber diese Steuer wäre durchaus argumentierbar, auch um einen Ausgleich zwischen On- und Offline zu schaffen. Abgesehen davon, dass sich in den USA jetzt offenbar die politische mit der digitalen Macht verbündet hat, Stichwort Elon Musk, der sich auch noch ungeniert in die euro-päische Politik einmischt.