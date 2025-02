Andreas Bierwirth :

Wir haben diese Situation in Italien, in Österreich wäre es mit der FPÖ beinahe dazu gekommen. Man muss schon darüber nachdenken, ob die kategorische Ausgrenzung, wie wir sie auch durchaus nachvollziehbar hatten, nicht zu einer kompletten Spaltung in einem Land führt. Wie kompetent diese Parteien dann in einer Regierung sind, sei einmal dahingestellt. Aber ich glaube, dass ihre faktische Stärke irgendwann gar nichts anderes mehr zulässt, als sie in Zukunft irgendwie einzubinden. Und dann wird man sehen, ob das, was die Rechtspopulisten zur Positionierung auf dem Wählermarkt kommunizieren, auch das ist, was letztlich real passiert. Frau Meloni in Italien ist gegenüber Europa loyal.