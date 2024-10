Auch wenn die SPÖ am 29. September erstmals weit abgeschlagen auf Platz drei gelandet ist: Wie sich Babler & Co für die kommenden Wahlen aufstellen, wird prägend dafür sein, welche Regierung nach einem wochenlangen Poker tatsächlich zustande kommt. Die ÖVP kann als einzige Partei zwischen zwei Optionen wählen. Die nach wie vor starke Gruppe in der ÖVP, die Schwarz-Blau will, hält sich derzeit noch zurück und lauert darauf, dass Babler sein Blatt überreizt.

Selbst Kritiker sprechen dem SPÖ-Chef aus einem Grund freilich eine stärkere Verhandlungsposition zu als das karge Fünftel der Wählerstimmen auf den ersten Blick hergibt: Will Karl Nehammer Kanzler bleiben, dann braucht er dafür in jedem Fall die SPÖ. Ein langjähriger Babler-Kenner und roter Spitzenmann bleibt allerdings skeptisch: „Dass Babler als Person die Partei vertrauensvoll in eine Koalitionsregierung führen kann, das sehe ich nicht. Als Oppositionsführer wäre er die bessere Besetzung.”

Ein SPÖ-Spitzenmann sieht Andreas Babler so auch für die kommenden Wochen am Weg in eine Doppelmühle, der er schwer entrinnen kann: „Der Preis, den Alfred Gusenbauer für die Koalition mit der ÖVP zahlen musste, war ein Schnäppchen im Vergleich zu dem, was Babler in einer Koalition mit der ÖVP aufgeben müsste. Die Republik ist pleite, der Zeitgeist bleibt rechts. Hier mit der ÖVP und vielleicht auch noch Neos gemeinsam zu regieren und als SPÖ-Chef weiter das rote Vaterunser herunterzubeten, das wird sich nicht lange ausgehen.”