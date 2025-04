Wifo: Wirtschaftsleistung legte im 1. Quartal leicht zu

Das Plus im ersten Quartal 2025 markiert eine erste Wende, nachdem die Wirtschaftsleistung auf Quartalsbasis rund zweieinhalb Jahre stagniert hatte bzw. geschrumpft war, schrieb das Wifo in der Aussendung am Mittwoch. Positive Impulse kamen demnach von der Industrieproduktion, laut Schnellschätzung dürfte die Wertschöpfung zum Vorquartal um 0,6 Prozent gestiegen sein. Die Bauwirtschaft sei unterdessen weiter von einer trägen Dynamik bestimmt (-0,2 Prozent).

Auch die konsumnahen Dienstleistungen verbuchten eine schwache Entwicklung. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie ging die Wertschöpfung laut Wifo um 0,4 Prozent zurück. Bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen ergab sich ein Plus von 0,5 Prozent.

Nachfrageseitig habe die Konsumnachfrage die Konjunktur gestützt. Die Nachfrage privater Haushalte sei marginal um 0,1 Prozent gestiegen, jene der öffentlichen Hand deutlicher um 0,4 Prozent. Die Bruttoanlageinvestitionen seien mit -0,1 Prozent leicht gesunken. Weitere leichte Wachstumsimpulse für das BIP lieferte der Außenhandel: Die Exporte seien um 1,4 Prozent gestiegen, die Importe hätten um 1,1 Prozent zugelegt.