Grünes Licht für Verkauf von Pierer-Mehrheitsanteil an Leoni

Der chinesische Konzern Luxshare Precision Industry hat die Übernahme eines Mehrheitsanteils am deutschen Autozulieferer Leoni abgeschlossen. Die Wettbewerbsbehörden hätten dafür die erforderlichen Genehmigungen erteilt, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Zuvor stand Leoni im alleinigen Eigentum des oberösterreichischen Unternehmers Stefan Pierer, der nach dem Verkauf allerdings mit 49,9 Prozent an Leoni beteiligt bleibt.

von APA