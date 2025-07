KTM sieht sich nach Sanierung "wieder auf Erfolgskurs"

© APA/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Motorradhersteller KTM, der im November 2024 Insolvenz angemeldet hatte und dessen Sanierungsverfahren im Juni abgeschlossen wurde, sieht sich mit im ersten Halbjahr weltweit 100.391 verkauften Maschinen an Endkunden "wieder auf Erfolgskurs". Vergleichszahlen von 2024 wurden nicht genannt. Weitere 50.286 Stück wurden an Händler und Importeure geliefert. Auch alle Lieferketten seien reaktiviert worden, teilte das Unternehmen mit. Die Produktion soll am 28. Juli starten.

