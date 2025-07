Wienerberger bestätigt nach Gewinneinbußen Wachstumsziele

© APA/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEUBAUER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der heimische Ziegelkonzern Wienerberger hat nach Gewinneinbußen in den ersten sechs Monaten seine Jahresziele bekräftigt. Der Vorstand erwarte, dass das operative Ergebnis (EBITDA) im zweiten Halbjahr besser ausfallen wird und so 2025 ein Anstieg auf 800 (Vorjahr: 760) Mio. Euro erzielt werden könne, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Der Vorstand setze dabei auf ein Anziehen im Geschäft mit Renovierungen.

von APA