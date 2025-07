USA: Abschwächung bei Erzeugerpreisen stärker als erwartet

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDREW WEVERS home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 2,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat war die Rate noch bei revidierten 2,7 Prozent (zunächst 2,6 Prozent) gelegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 2,5 Prozent gerechnet.

von APA