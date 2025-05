US-Börsen (Schluss) - Dow gibt 0,3 Prozent nach, Leitzinsen im Fokus

Jüngste Aussagen von US-Notenbankern deuten darauf hin, dass sich die Währungshüter bei Zinssenkungen wohl weiter Zeit lassen dürften. Derzeit seien die Auswirkungen der Handelspolitik der US-Regierung noch nicht abzuschätzen, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic. Sollten die laufenden Handelsverhandlungen andauern, "würde sich das bis weit in den Sommer hineinziehen". Bostic geht davon aus, dass die tatsächlichen Auswirkungen der US-Zollpolitik erst in einigen Monaten abzuschätzen sind.

Zu den Aktien im Fokus zählten am Dienstag Home Depot. Die weltgrößte Baumarktkette hat zwar weiter an der gesunkenen Ausgabefreudigkeit ihrer Kundschaft zu knabbern. Allerdings bestätigte der Konzern dennoch das Ziel für den Umsatz in diesem Jahr. Die Aktien von Home Depot drehten nach anfänglichen Gewinnen nach unten und schlossen 0,6 Prozent im Minus.

Für die Papiere von Pfizer ging es um 2,3 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern wird eine Milliardensumme für die Lizenzierung eines experimentellen Krebsmedikaments aus China zahlen. Diese Transaktion unterstreicht die wachsende Begeisterung der internationalen Arzneimittelhersteller für chinesische Biotech-Innovationen. Tesla-Aktien gewannen 0,5 Prozent, nachdem Tesla-Chef Elon Musik in einem Interview bekräftig hat, auch noch in 5 Jahren an der Spitze des Unternehmens bleiben zu wollen.

Aktien von Nvidia und fanden sich mit einem Minus von 0,9 Prozent unter den größten Dow-Verlierern. Der Chipkonzern schätzt das entgangene Geschäft durch die verschärften Ausfuhr-Beschränkungen der US-Regierung auf 15 Mrd. Dollar. Dieser Umsatzausfall komme zusätzlich zu den bereits gemeldeten Abschreibungen von 5,5 Mrd. für Lagerbestände hinzu, sagte Nvidia-Chef Jensen Huang zuletzt im Podcast "Stratechery". Nvidia wird in der kommenden Woche seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen präsentieren.