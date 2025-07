Unicredit blitzt mit Brief bei deutscher Regierung ab

Orcel sei an den Commerzbank-Vorstand verwiesen worden. In Regierungskreisen hieß es, dass man keine substanziell neuen Angebote der UniCredit sehe.

Der Chef der italienischen Großbank hatte am 18. Juni in Reuters vorliegenden Briefen an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Klingbeil erneut für eine Übernahme des Frankfurter Geldhauses beziehungsweise für eine Fusion mit der bereits zu UniCredit gehörenden Münchner HypoVereinsbank (HVB) geworben. Darüber hatte auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. "Wir sind weiterhin der Ansicht, dass eine Annäherung zwischen der Commerzbank und der HVB viele Vorteile mit sich bringen würde – wirtschaftlich, sozial und politisch", schrieb Orcel. Das Filialnetz solle erhalten bleiben. Lokale Entscheidungskompetenz, etwa bei der Kreditvergabe, solle gesichert sein. Auch die Entscheidung, wo die Deutschland-Zentrale der Gruppe sein könnte, wolle man der deutschen Politik überlassen.

UniCredit hatte sich im vergangenen Jahr in mehreren Schritten mit 28 Prozent bei der Commerzbank eingekauft. Zu den Aktionären zählt auch der Bund. Auch die frühere deutsche Bundesregierung hatte sich wiederholt gegen eine Übernahme der Commerzbank durch UniCredit ausgesprochen. Ein unabgestimmtes und unfreundliches Vorgehen wie das der UniCredit sei nicht akzeptabel, hatte Kanzler Merz erklärt. Die Bundesregierung setze auf eigenständige Banken in Deutschland, hatten das Kanzleramt und das Finanzministerium mehrfach bekräftigt. In der Commerzbank selbst stößt das Vorgehen Orcels ebenfalls auf Ablehnung.