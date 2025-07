Umfrage: Im Juni überraschendes Stellenminus bei US-Firmen

"Obwohl Kündigungen nach wie vor selten sind, führten das Zögern bei Einstellungen und mangelnde Bereitschaft, ausscheidende Mitarbeiter zu ersetzen, im vergangenen Monat zu Arbeitsplatzverlusten", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. "Der Rückgang bei den Neueinstellungen hat das Lohnwachstum jedoch noch nicht beeinträchtigt."

Am Donnerstag steht der amtliche Arbeitsmarktbericht an, der auch die Jobs im öffentlichen Dienst der USA erfasst. Ökonomen erwarten eine Abkühlung am Arbeitsmarkt. Sie stellen sich im Mittel darauf ein, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Juni nur noch um 110.000 gestiegen ist. Im Mai lag der Zuwachs noch bei 139.000. Bei der getrennt ermittelten Arbeitslosenquote wird ein leichter Anstieg auf 4,3 Prozent erwartet.