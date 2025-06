Trumps Zölle ließen Japans Autoexporte in die USA einbrechen

© APA/APA/AFP/ANDER GILLENEA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die japanischen Autoexporte in die USA sind im Mai wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Einfuhrzölle eingebrochen. Der Wert der in die USA gelieferten Autos und Autoteile war um 24,7 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat, wie das Finanzministerium in Tokio am Mittwoch mitteilte. Experten machen vor allem stark gesenkte Preise auf japanischer Seite dafür verantwortlich.

von APA