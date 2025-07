Tesla-Absatz brach in Schweden und Dänemark im Juni ein

© APA/APA/AFP/ALEX MARTIN home Aktuell Nachrichtenfeed

Auch die Einführung des neuen Model Y hat den Absatzeinbruch des US-Elektroautobauers Tesla in mehreren europäischen Ländern nicht gestoppt. Das Unternehmen des Milliardärs Elon Musk verkaufte nach Angaben vom Dienstag im Juni in Schweden und Dänemark deutlich weniger Autos als vor einem Jahr. In Dänemark brach die Zahl der Neuzulassungen bei den Tesla-Fahrzeugen um 61,6 Prozent ein, in Schweden lag das Minus bei 64,4 Prozent.

von APA