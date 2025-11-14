Trend Logo
Swiss Re wird von Großschäden weitgehend verschont

Überschuss vervielfachte sich auf 1,43 Mrd. Dollar
©APA/APA/KEYSTONE FILE/A1885 epa Keystone Risch
Eine geringere Großschadenlast hat Swiss Re im 3. Quartal einen Gewinnsprung beschert. Der Überschuss des weltweit zweitgrößten Rückversicherers vervielfachte sich von Juli bis September auf 1,43 Mrd. Dollar (1,23 Mrd. Euro), wie er am Freitag mitteilte. In der Vorjahresperiode hatten Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft in Milliardenhöhe und hohe Schadenkosten für Naturkatastrophen dem Unternehmen das Ergebnis verhagelt und den Gewinn auf 85 Mio. Dollar gedrückt.

Der Brutto-Versicherungsumsatz sank von Juli bis September dagegen auf 11,1 (Vorjahresperiode 11,5) Mrd. Dollar. Analysten hatten einer vom Schweizer Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Umsatz von 11,3 Mrd. Dollar und einem Nettogewinn von 1,33 Mrd. Dollar gerechnet.

"Dank der starken Performance in den ersten neun Monaten 2025 sind wir auf sehr gutem Weg, unser Konzerngewinnziel für das Gesamtjahr von mehr als 4,4 Mrd. Dollar zu realisieren", erklärte Konzernchef Andreas Berger. Am Dienstag hatte bereits der Branchenprimus Münchener Rück ungewöhnlich niedrige Naturkatastrophen-Schäden gemeldet, seine Prognose eines Gewinns von 6 Mrd. Euro für das Gesamtjahr aber dennoch bestätigt.

