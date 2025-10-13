Trend Logo
Stellantis lässt sich mehr Zeit für neuen Strategieplan

Um einige Monate
Stellantis nimmt sich für den neuen Strategieplan mehr Zeit als vorerst vorgesehen. Der Plan des neuen Konzernchefs Antonio Filosa werde nun in der ersten Hälfte 2026 statt im ersten Quartal erwartet, zeigte eine am Montag veröffentlichte Mitschrift einer Telefonkonferenz mit Analysten vom Freitag. Äußere Faktoren wie die Entwicklung der US-Zölle seien wichtig für einen "gut kalibrierten Plan", hieß es zur Begründung.

Eine endgültige Entscheidung über den genauen Zeitpunkt solle "relativ bald" getroffen werden. Dann erfolge umgehend eine entsprechende Mitteilung.

