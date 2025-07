Standard Chartered mit Milliardenklage konfrontiert

Das Institut habe mehr als 100 Überweisungen zugelassen, die Abflüsse aus dem Fonds verschleiert hätten und dabei Pflichten verletzt, hieß es unter Berufung auf drei mit 1MDB verbundene Firmen. Standard Chartered wies die Vorwürfe entschieden zurück.

Nach Schätzungen amerikanischer und malaysischer Behörden sollen aus dem Fonds in einem ausgeklügelten System insgesamt 4,5 Mrd. Dollar abgezweigt worden sein. Dies sei auch mit Hilfe der Investmentbank Goldman Sachs geschehen. Ein ehemaliger Chef von Goldman Sachs in Südostasien war im Mai von einem Gericht in New York im Zusammenhang mit dem Skandal zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden.