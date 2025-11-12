Sparprogramm drückt Jungheinrich in die Verlustzone

Dadurch drehte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von fast 106 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf knapp über 50 Mio. Euro Verlust. Während die Analysten mit einem geringeren Verlust gerechnet hatten, übertraf Jungheinrich mit einem kleinen Umsatzwachstum auf knapp 1,4 Mrd. Euro die Schätzungen leicht. Die Jahresziele bestätigten die Hamburger am Mittwoch, nachdem sie im Juli zweimal korrigiert worden waren.