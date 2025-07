Spaniens Wirtschaft legte im zweiten Quartal deutlich zu

© APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Spaniens rund laufender Wirtschaftsmotor hat im Frühjahr überraschend noch einen Zahn zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den Monaten April bis Juni zum Vorquartal um 0,7 Prozent zu, teilte das Statistikamt INE am Dienstag in einer ersten Schätzung mit. Im ersten Quartal war beim BIP ein Plus von 0,6 Prozent herausgesprungen. Befragte Experten hatten für das zweite Quartal ebenfalls einen Zuwachs von 0,6 Prozent erwartet.

von APA