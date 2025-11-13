Siemens Energy hebt Ziele an und zahlt Dividende

Nach Steuern fuhr Siemens Energy einen Gewinn von 236 Millionen Euro ein nach einem Verlust von 254 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizierte Siemens Energy ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse in der Bandbreite von elf bis 13 Prozent und eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten zwischen neun und elf Prozent. Darüber hinaus wird ein Gewinn nach Steuern im Bereich von drei bis vier Milliarden Euro erwartet.

Aufgrund der anhaltend positiven Marktaussichten und der strukturellen und operativen Fortschritte hat Siemens Energy seine mittelfristigen Ziele angehoben. In den Geschäftsjahren 2025 bis 2028 peilt der Konzern ein durchschnittliches jährliches Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis im niedrigen Zehnerprozentbereich an. Für die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten des Geschäftsjahres 2028 strebt Siemens Energy einen Zielwert in der Bandbreite zwischen 14 und 16 Prozent an.