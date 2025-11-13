Trend Logo
Abo

Siemens Energy hebt Ziele an und zahlt Dividende

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Gewinn von drei bis vier Mrd. Euro erwartet
 © APA/APA/AFP/GINTS IVUSKANS
©APA/APA/AFP/GINTS IVUSKANS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im vergangenen Geschäftsjahr zugelegt und will erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen. Das Unternehmen schlage vor, für 2025 eine Dividende von 70 Cent je Aktie zu zahlen, teilte der Konzern mit. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 (per Ende September) sei der Umsatz um 9,7 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro gestiegen.

von

Nach Steuern fuhr Siemens Energy einen Gewinn von 236 Millionen Euro ein nach einem Verlust von 254 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizierte Siemens Energy ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse in der Bandbreite von elf bis 13 Prozent und eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten zwischen neun und elf Prozent. Darüber hinaus wird ein Gewinn nach Steuern im Bereich von drei bis vier Milliarden Euro erwartet.

Aufgrund der anhaltend positiven Marktaussichten und der strukturellen und operativen Fortschritte hat Siemens Energy seine mittelfristigen Ziele angehoben. In den Geschäftsjahren 2025 bis 2028 peilt der Konzern ein durchschnittliches jährliches Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis im niedrigen Zehnerprozentbereich an. Für die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten des Geschäftsjahres 2028 strebt Siemens Energy einen Zielwert in der Bandbreite zwischen 14 und 16 Prozent an.

Über die Autoren

Logo