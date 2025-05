Redcare Pharmacy kehrt operativ in die Gewinnzone zurück

© APA/APA/dpa/Monika Skolimowska home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) ist trotz Investitionen in das Wachstum mit dem E-Rezept in Deutschland profitabel ins Jahr gestartet. Anders als im vierten Quartal erzielte das Unternehmen in den ersten drei Monaten einen operativen Gewinn. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im Vergleich zum Vorquartal um 14 Millionen auf 9 Mio. Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Sevenum mit.

von APA