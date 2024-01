Rechnungshof ortet Mängel bei Bankenaufsicht durch FMA und OeNB

Der Rechnungshof (RH) hat die Bankenaufsicht in Gestalt der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), der Nationalbank (OeNB) und des Finanzministeriums (BMF) unter die Lupe genommen und dabei ein Reihe von Mängeln festgestellt. Die Prüfer kritisieren unter anderem den Umgang mit Whistleblower-Hinweisen seitens der FMA im Zusammenhang mit einer Prüfung bei einer Bank im Jahr 2015. Außerdem hätte die Aufsicht in diesem Fall schon früher reagieren müssen, heißt es in dem Bericht.

In Österreich teilen sich grundsätzlich FMA und OeNB die Agenden der Bankenaufsicht. Zuständig für das "fact finding" - etwa auf dem Wege von Vor-Ort-Kontrollen oder Analysen - ist grundsätzlich die Nationalbank. Die FMA als zweite wichtige Säule fungiert als Abwicklungsbehörde und kann in heiklen Fällen beispielsweise die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagen.

Dabei sind FMA und OeNB nur für die Prüfung "kleiner Kreditinstitute" direkt verantwortlich, für große Banken, die als "systemrelevant" eingestuft wurden, ist dagegen die Europäische Zentralbank (EZB) als Aufseher zuständig. Das Finanzministerium spielt insofern eine Rolle, als es ein Auskunftsrecht über aufsichtliche Angelegenheiten hat. Zudem bestellt das BMF einen Staatskommissär für jene Banken, die eine Bilanzsumme über 1 Mrd. Euro ausweisen. Staatskommissäre sind quasi von den Aufsehern entsandte Aufpasser in den Banken: Sie nehmen an Hauptversammlungen und Aufsichtsratssitzungen teil, müssen gegen Beschlüsse, die gegen Gesetze oder Vorgaben des BMF verstoßen, sofort Einspruch erheben und müssen regelmäßig Tätigkeitsberichte an die FMA übermitteln. Das Ministerium hat kein Weisungsrecht an die FMA.