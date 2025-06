Post hat große Ziele in der Türkei und dort eine neue Chefin

Mit großen Kunden in der Türkei gehe die Post etwa auch in Länder wie Georgien, Aserbaidschan oder Usbekistan. Bei einer Friedenslage solle es auch in den Irak und nach Syrien gehen.

Die Post ist in 14 Ländern präsent. Sie erreicht - dank der einwohnerstarken Türkei - rund 140 Millionen Menschen mit ihren Zustellnetzen. In der Türkei sei das Pro-Kopf-Aufkommen von Packerln noch viel geringer als in Österreich oder vor allem den USA oder China, erhofft sich Oblin rund um den Bosporus großes Wachstum. An Aras-Kargo hält die Post 80 Prozent, den Rest die Familie Aras.