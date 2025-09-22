Nvidia will 100 Mrd Dollar in OpenAI investieren

©APA/APA/AFP/I-HWA CHENG
Nvidia will mit bis zu 100 Mrd. Dollar (85,2 Mrd. Euro) bei OpenAI einsteigen. Die beiden Unternehmen kündigten zudem eine weitreichende Partnerschaft an. Gemeinsam wollen sie neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) mit einer Stromaufnahme von zehn Gigawatt aufbauen. Details der Kooperation sollen in den kommenden Wochen geklärt werden. Die ersten Rechenzentren sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 einsatzbereit sein.
OpenAI war bei einer Finanzierungsrunde unlängst mit 300 Mrd. Dollar bewertet worden. Im Rahmen eines aktuellen Aktienverkaufs von Beschäftigten strebt der ChatGPT-Entwickler Insidern zufolge einen Wert von 500 Mrd. Dollar an. Nvidia, der weltgrößte Anbieter von KI-Prozessoren, hatte vergangene Woche seinen fünf Milliarden Dollar schweren Einstieg beim kriselnden Rivalen Intel angekündigt.
Nvidia-Aktien legten nach Bekanntgabe des Vorhabens deutlich zu.
