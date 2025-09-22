Nvidia will 100 Mrd Dollar in OpenAI investieren

OpenAI war bei einer Finanzierungsrunde unlängst mit 300 Mrd. Dollar bewertet worden. Im Rahmen eines aktuellen Aktienverkaufs von Beschäftigten strebt der ChatGPT-Entwickler Insidern zufolge einen Wert von 500 Mrd. Dollar an. Nvidia, der weltgrößte Anbieter von KI-Prozessoren, hatte vergangene Woche seinen fünf Milliarden Dollar schweren Einstieg beim kriselnden Rivalen Intel angekündigt.

Nvidia-Aktien legten nach Bekanntgabe des Vorhabens deutlich zu.