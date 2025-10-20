Holcim übernimmt deutschen Baustoff-Hersteller Xella

©APA/APA/dpa/Christian Charisius
Der Schweizer Zementkonzern Holcim übernimmt den deutschen Rivalen Xella für 1,85 Milliarden Euro. Mit dem Zukauf will Holcim seine Position im Bereich nachhaltiges Bauen stärken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Übernahme soll im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden, steht jedoch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden.
Xella mit Sitz in der Großstadt Duisburg ist ein europaweit führender Anbieter von Wandsystemen mit bekannten Marken wie Ytong und Silka. Xella beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter und erwartet für 2025 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Holcim rechnet ab dem dritten Jahr mit Synergien von 60 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie soll bereits ab dem ersten Jahr positiv beeinflusst werden.