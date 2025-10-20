Holcim übernimmt deutschen Baustoff-Hersteller Xella

Xella mit Sitz in der Großstadt Duisburg ist ein europaweit führender Anbieter von Wandsystemen mit bekannten Marken wie Ytong und Silka. Xella beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter und erwartet für 2025 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Holcim rechnet ab dem dritten Jahr mit Synergien von 60 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie soll bereits ab dem ersten Jahr positiv beeinflusst werden.