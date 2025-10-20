Lufthansa City Airlines startet im Februar ab Frankfurt

Die Austrian-Mutter Lufthansa gründete die Regionalfluglinie, um zu niedrigeren Personalkosten als die Kernmarke Lufthansa und ihr Ableger Cityline Zubringerflüge zu Langstreckenflügen zu betreiben. Der ab 26. Oktober geltende Winterflugplan des größten deutschen Flughafens sieht mit 81 Airlines, die zu 244 Zielen in 96 Ländern fliegen, ein um drei Prozent gesteigertes Angebot vor.