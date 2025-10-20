Trend Logo
Lufthansa City Airlines startet im Februar ab Frankfurt

Die neue Zubringer-Fluglinie der Lufthansa, City Airlines, nimmt im Februar den Betrieb am Flughafen Frankfurt auf. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, übernimmt sie dann Verbindungen nach Berlin, Düsseldorf, Manchester, Malaga und Valencia. Bisher operiert City Airlines vom Lufthansa-Drehkreuz München aus.

Die Austrian-Mutter Lufthansa gründete die Regionalfluglinie, um zu niedrigeren Personalkosten als die Kernmarke Lufthansa und ihr Ableger Cityline Zubringerflüge zu Langstreckenflügen zu betreiben. Der ab 26. Oktober geltende Winterflugplan des größten deutschen Flughafens sieht mit 81 Airlines, die zu 244 Zielen in 96 Ländern fliegen, ein um drei Prozent gesteigertes Angebot vor.

