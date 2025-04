Novartis und Sanofi wollen höhere Arzneimittelpreise

© APA/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Pharmakonzerne Novartis und Sanofi fordern höhere Arzneimittelpreise in Europa. Zwar seien einige der wichtigsten Biopharmaunternehmen der Welt in Europa ansässig, doch diese Position sei wegen der US-Zölle in Gefahr, hieß es in einem am Mittwoch in der "Financial Times" veröffentlichten offenen Brief von Novartis-Chef Vas Narasimhan und Sanofi-CEO Paul Hudson.

von APA