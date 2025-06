Notenbank in London hält an Leitzins fest

© APA/APA/POOL/CARLOS JASSO home Aktuell Nachrichtenfeed

In einer intern umstrittenen Entscheidung hat die Notenbank in London den Leitzins konstant gehalten. Die Währungshüter um Zentralbankchef Andrew Bailey entschieden, den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 4,25 Prozent zu belassen. Die Entscheidung im geldpolitischen Ausschuss der Bank of England (BoE) fiel mit sechs zu drei Stimmen. Die Währungshüter Dave Ramsden, Swati Dhingra und Alan Taylor stimmten für eine Reduzierung um einen Viertelprozentpunkt.

von APA