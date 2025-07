Firmenkunden geben Logitech im Startquartal Schub

"Ein ermutigender Start in das neue Geschäftsjahr, der die Widerstandsfähigkeit von Logitech in einem schwierigen Umfeld unterstreicht", so Faber. Das Unternehmen übertraf mit dem Ergebnis die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 1,11 Milliarden Dollar Verkaufserlöse und 167,2 Millionen Dollar operativen Gewinn erwartet hatten.

Für das zweite Quartal stellte Logitech ein Umsatzwachstum von drei bis sieben Prozent auf 1,15 bis 1,19 Milliarden Dollar in Aussicht und einen operativen Gewinn zwischen 180 und 200 Millionen Dollar. Das Unternehmen hatte im April wegen der Unsicherheiten rund um die US-Zollankündigungen seine Jahresprognose zurückgezogen. Das Geschäftsjahr läuft von April bis März.