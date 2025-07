Porsche kappt Prognose erneut - Zölle kosten Gewinn

© APA/APA/dpa/Bernd Weißbrod home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Sportwagenbauer Porsche kappt wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump und der anhaltend schwierigen Lage in China seine Prognose zum zweiten Mal binnen weniger Monate. Das Unternehmen rechnet nach Angaben vom Mittwoch nun nur noch mit einer Umsatzrendite von 5 bis 7 Prozent. Die Umsatzprognose tastete die Volkswagen-Tochter nicht an. In der Prognose seien die Auswirkungen der US-Einfuhrzölle von 15 Prozent und möglicher Preiserhöhungen berücksichtigt.

