Deutscher Einzelhandel überrascht mit deutlichem Umsatzplus

Der deutsche Einzelhandel hat sich am Ende der ersten Jahreshälfte überraschend gut geschlagen. Der Umsatz stieg im Juni um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Real, also inflationsbereinigt, war der Zuwachs mit 1,0 Prozent noch größer.

von APA