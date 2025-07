Deutsche Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal

Andere große Euro-Länder schnitten im Frühjahr weit besser ab. Frankreich, die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Währungsunion, schaffte ein Plus von 0,3 Prozent. Spanien kam sogar auf ein Plus von 0,7 Prozent.

Die deutsche Wirtschaft steht vor einem schwierigen zweiten Halbjahr. Zwar stieg der Ifo-Geschäftsklimaindex - das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer - im Juli den fünften Monat in Folge. Es verharrt aber auf vergleichsweise niedrigem Niveau. "Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft bleibt blutleer", sagte deshalb Ifo-Präsident Clemens Fuest. Für das laufende Jahr sagen die Münchner Forscher lediglich ein Wachstum von 0,3 Prozent voraus. Europas größte Volkswirtschaft war sowohl 2023 als auch 2024 leicht geschrumpft.

Die am 1. August geltenden Zölle von 15 Prozent für Exporte von Waren aus der Europäischen Union in die USA dürften die deutsche Wirtschaft belasten. Vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Jänner lag der durchschnittliche Satz nur bei etwa 2,5 Prozent. Die Vereinigten Staaten sind der größte Abnehmer von Waren "Made in Germany": 2024 setzten die deutschen Exporteure dort mehr als 161 Milliarden Euro um. Hinzu kommt, dass der Euro seit Jahresbeginn kräftig aufgewertet hat. Das verteuert deutsche Waren in anderen Währungsräumen.

Auch ein Konsumboom ist nicht in Sicht. Die Verbraucher zeigten sich zuletzt knausrig: Das für August berechnete Konsumklima-Barometer trübte sich um 1,2 auf minus 21,5 Punkte ein, wie die Institute GfK und NIM zu ihrer Umfrage mitteilten. "Die Verbraucher halten es mehrheitlich nach wie vor für ratsam, das Geld eher zurückzuhalten und nicht für größere Anschaffungen zu verwenden", sagte NIM-Experte Rolf Bürkl. "Aus unseren tiefergehenden Analysen wissen wir, dass eine generelle Unsicherheit, das Bedürfnis, für schwierige Situationen vorzusorgen sowie die hohen Preise, speziell für Nahrungsmittel, die zentralen Motive dafür sind."