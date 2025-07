Luxusgüterhersteller Hermes legt weiter kräftig zu

Der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Bags profitiert weiter von guten Geschäften in Asien, dem wichtigsten Markt für das Unternehmen. Im ersten Halbjahr zog der Konzernumsatz währungsbereinigt um 8 Prozent auf etwas mehr als 8 Mrd. Euro an. Der operative Gewinn kletterte um 6 Prozent auf 3,33 Mrd. Euro nach oben und damit etwas stärker, als Experten es erwartet hatten. Das Unternehmen bestätigte zudem die Jahresprognose, auch wenn die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind. Hermes sieht sich gerüstet, um auch in diesen Zeiten weiter kräftig zu wachsen.

Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 250 Mrd. Euro ist Hermes der nach SAP zweitwertvollste Konzern der Eurozone.