Mehr Arbeitslose in Deutschland im Mai im Jahresvergleich

"Die nun ausgelaufene Frühjahrsbelebung war insgesamt schwach", erklärte BA-Chefin Andrea Nahles. Der Arbeitsmarkt bekomme nicht den Rückenwind, den er für eine Trendwende brauche: "Daher rechnen wir für den Sommer auch mit weiter tendenziell steigenden Arbeitslosenzahlen."

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich als Folge der wirtschaftlichen Flaute leicht abgeschwächt, bleibt nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) aber auf hohem Niveau. Die Zahl der Berufe mit einem Fachkräfteengpass sei 2024 leicht gesunken, teilte die BA mit. In 163 der rund 1.200 bewerteten Berufe hätten sich Engpässe bei der Besetzung offener Stellen gezeigt. Das seien 20 Berufe weniger als im Jahr zuvor, aber nahezu so viele wie im Jahr 2018. Damit seien die Fachkräfte in rund jedem achten Beruf knapp.

"Der Rückgang bei den Engpassberufen überrascht aufgrund der anhaltend schwachen Wirtschaftslage nicht", erklärte BA-Chefin Andrea Nahles. Aber trotz der gestiegenen Arbeitslosigkeit würden Fachkräfte vielfach gesucht. Unternehmen könnten freie Stellen nicht nachbesetzen, weil Fachkräfte fehlten. Der Fachkräftemangel bleibe eine zentrale Herausforderung. "Wir müssen alle Register ziehen - von gezielter Weiterbildung über bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis zur gesteuerten Zuwanderung -, um dem entgegenzuwirken", sagte Nahles.

Zu den Berufen mit den stärksten Engpässen zählten laut BA 2024 weiterhin vor allem Pflege- und Gesundheitsberufe. Engpässe bestanden demnach auch in Bau- und Handwerksberufen. Aber auch Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer sowie Erzieherinnen und Erzieher würden händeringend gesucht.