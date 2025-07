Wachsende US-Staatsschulden beunruhigen Kapitalmärkte

"Die USA haben zwar noch Spielraum für Anpassungen, aber der Spielraum für Fehler wird immer kleiner", warnt Christian Scherrmann, der für die USA zuständige Ökonom der DWS. "Verzögerungen erhöhen das Risiko einer nichtlinearen Finanzkrise, in der das Vertrauen der Märkte plötzlich schwindet."

Innerhalb von gut zehn Jahren hat sich die US-Verschuldung verdoppelt: von 18,2 Billionen Dollar (15,6 Billionen Euro) im Jahr 2015 auf derzeit 36,6 Billionen, wie auf der Webseite des US-Finanzministeriums nachzulesen ist. Die Haushaltsbehörde des US-Kongresses geht davon aus, dass die US-Schulden bis 2034 um weitere 3 Billionen Dollar zunehmen könnten. Alex Phillips, ein Ökonom der US-Investmentbank Goldman Sachs, nannte das hohe US-Haushaltsdefizit jüngst "längerfristig nicht tragbar".

Vergleichsweise unbesorgt scheint der Rückversicherer Munich Re, der in der Finanzbranche traditionell als vorsichtiges Unternehmen gilt. "Das Risiko, US-Staatsanleihen zu halten, besteht in der Fähigkeit und Bereitschaft des US-Finanzministeriums, die Schulden zurückzuzahlen", sagt Nicholas Gartside, der Chief Investment Officer des Münchner Dax-Konzerns. "Diese beiden Faktoren stehen absolut außer Frage. US-Schulden bleiben ein sicherer Hafen."

Doch jenseits der Finanzbranche nehmen manche Denker bereits die weltpolitischen Weiterungen in den Blick. Zu diesen zählt der in Harvard lehrende Historiker Niall Ferguson: Großmächte, die mehr Geld für die Zahlung ihrer Zinsen als für das Militär ausgeben müssen, seien zum Niedergang verurteilt, argumentierte Ferguson kürzlich in einem Interview mit Goldman Sachs. Von dieser Schwelle sind die USA nicht weit entfernt.