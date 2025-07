Deutsche Konjunktur hat an Schwung verloren - Ministerium

© APA/APA/dpa/Annette Riedl home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Konjunktur in Deutschland dürfte dem Wirtschaftsministerium zufolge im Frühjahr an Schwung verloren haben. "Nach der spürbaren Belebung zu Jahresbeginn deutet sich bei der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland eine etwas schwächere Dynamik im zweiten Quartal an", teilte das Ministerium in seinem Monatsbericht mit. Trotz aufgehellter Geschäftserwartungen blieben Industrieproduktion und Aufträge schwankungsanfällig.

von APA