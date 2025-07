Finanzinvestor Mutares kauft Lebensmittel-Logistiker Fuentes

© APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Mit einem Zukauf in Spanien will Mutares sein Portfolio an Logistikfirmen erweitern. Der deutsche Finanzinvestor gab die Übernahme des spanischen Spezialisten für Lebensmittel-Transporte Fuentes bekannt. "Die Transaktion stärkt das Segment Goods & Services als neue Plattform-Investition und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der fusionskontrollrechtlichen Genehmigung." Zu den finanziellen Details machte Mutares keine Angaben.

von APA