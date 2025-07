TKSE und IG Metall: Einigung auf Sanierungstarifvertrag

Im Gegenzug habe die Arbeitnehmerseite Einschnitte bei tariflichen Leistungen wie verkürzte Arbeitszeiten und niedrigere Sonderzahlungen akzeptiert. Auch Werksschließungen sind vorgesehen. Die Eckpunkte sollten bis Ende September detailliert ausgearbeitet und abgeschlossen werden, erklärte TKSE. Die Umsetzung stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die IG-Metall-Mitglieder bei TKSE sowie einer noch ausstehenden Vereinbarung über die künftige Finanzierung des Unternehmens.

Der neue Tarifvertrag soll bis zum 30.09.2030 laufen. Die Vereinbarung folgt auf die Ankündigung von Thyssenkrupp, bis zu 11.000 Stellen bei der Stahlsparte TKSE zu streichen oder auszulagern. Die jährliche Produktionskapazität soll von 11,5 Millionen Tonnen auf 8,7 bis 9,0 Millionen Tonnen gesenkt werden.

IG Metall und Thyssenkrupp Steel Europe haben damit einen Schritt in Richtung Verselbstständigung des größten deutschen Stahlkonzerns gemacht. Konzernchef Miguel Lopez will das konjunkturanfällige Werkstoff-Geschäft in ein 50:50-Joint-Venture mit einer Holding des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky führen, der bereits 20 Prozent der Anteile hält. Auch nach der jetzigen Einigung müssen diverse Punkte noch geklärt werden. Dazu gehört auch die Frage, wie hoch die Mitgift sein wird, die der Mutterkonzern seiner Tochter mit auf den Weg gibt.