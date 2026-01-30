Insider: Amazon erwägt Einstieg bei OpenAI

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI benötigt zusätzliches Kapital, um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) voranzutreiben. Um dies zu erreichen, plant das Startup den Bau zahlreicher neuer Rechenzentren. Dafür will es unter anderem 100 Milliarden Dollar bei Investoren einsammeln. Bei dieser Transaktion könnte die Firma mit 830 Milliarden Dollar bewertet werden.

Einem Medienbericht zufolge könnten sich neben Amazon auch der Chipkonzern Nvidia und der Software-Anbieter Microsoft an der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligen. Als weiterer möglicher Geldgeber wird der japanische Technologie-Investor Softbank gehandelt. Dieser hat bereits einen zweistelligen Milliardenbetrag in das KI-Startup investiert. Gleichzeitig bereitet OpenAI nach Aussagen anderer Insider einen Börsengang vor, der die Marktkapitalisierung des Startups auf mehr als eine Billion Dollar hieven könnte.

Mit Amazon würde sich ein weiterer Technologiekonzern in den Kreis der OpenAI-Großaktionäre einreihen. Zu dem Online-Händler gehört der weltgrößte Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS). Microsoft ist seit Jahren bei OpenAI investiert. Im vergangenen Oktober hatte Nvidia einen 100 Milliarden Dollar schweren Einstieg angekündigt.