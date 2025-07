Indien beantragt bei WTO Gegenzölle auf US-Waren

Man behalte sich daher vor, einen "gleichwertigen Betrag an Zöllen auf Waren mit Ursprung in den Vereinigten Staaten" zu erheben. Genannt wurden weder der Zollsatz noch die Waren, die damit belegt werden sollen.

Indien versucht, vor der von US-Präsident Donald Trump gesetzten Frist am 9. Juli ein Handelsabkommen mit Washington zu schließen. Nach deren Ablauf droht Trump mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 26 Prozent auf alle importierten indischen Waren. Die Regierung in Neu-Delhi hat signalisiert, dass sie ihre Zölle auf US-Waren zu senken bereit ist. Allerdings ist sie nicht auf die Forderungen Washingtons nach einer Öffnung des Agrar- und Milchsektors eingegangen.