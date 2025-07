Im 1. Halbjahr 2,4 Prozent mehr Fluggäste am Flughafen Wien

© APA/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien ist von Jänner bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent auf 14,736 Millionen Fluggäste gestiegen. Das Frachtaufkommen erhöhte sich um 9,1 Prozent auf 154.001 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen im ersten Halbjahr um 4,7 Prozent auf 19,598 Millionen Reisende, teilte der Airport in einer Aussendung mit.

von APA