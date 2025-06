Holcim vollzieht Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Eine der größten Transaktionen der Baustoffbranche der vergangenen Jahren ist unter Dach und Fach. Der Zementkonzern Holcim hat die Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts Amrize vollzogen, wie das Schweizer Unternehmen mitteilte. Der Handel mit Amrize-Aktien beginne um 09.00 Uhr MESZ an der SIX Swiss Exchange und um 09.30 Uhr New Yorker Zeit an der New York Stock Exchange.

von APA