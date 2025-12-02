Holcim kauft drei Recyclingfirmen in Europa

Der Zementkonzern Holcim baut sein Geschäft mit der Kreislaufwirtschaft durch drei Zukäufe in Großbritannien, Deutschland und Frankreich aus. Die Übernahme von Thames Materials in Großbritannien und einer Mehrheit an der deutschen A&S Recycling GmbH aus Hannover sei abgeschlossen, teilte das Schweizer Unternehmen am Dienstag mit. Zudem sei eine Vereinbarung zur Übernahme eines Recyclers in Nordwestfrankreich unterzeichnet worden.
Die drei Firmen verfügen zusammen über eine jährliche Verarbeitungskapazität von rund 1,3 Millionen Tonnen Abbruchmaterialien. Mit den Zukäufen will Holcim sein Ziel erreichen, bis zum Jahr 2030 jährlich mehr als 20 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchmaterialien zu recyceln.
A picture taken on June 19, 2025 shows a sign of Swiss building materials conglomerate Holcim on its cement plant in Eclepens, western Switzerland. Holcim announced on June 2, 2025 the IPO date of its North American subsidiary, Amrize, scheduled for June 23, 2025 after nearly a year and a half of work to prepare for its spin-off. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)