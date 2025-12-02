Holcim kauft drei Recyclingfirmen in Europa

Der Zementkonzern Holcim baut sein Geschäft mit der Kreislaufwirtschaft durch drei Zukäufe in Großbritannien, Deutschland und Frankreich aus. Die Übernahme von Thames Materials in Großbritannien und einer Mehrheit an der deutschen A&S Recycling GmbH aus Hannover sei abgeschlossen, teilte das Schweizer Unternehmen am Dienstag mit. Zudem sei eine Vereinbarung zur Übernahme eines Recyclers in Nordwestfrankreich unterzeichnet worden.

