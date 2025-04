Flughafen Wien mit etwas Passagierzuwachs seit Jahresbeginn

Im März legte das Passagieraufkommen in der Gruppe um 4,1 Prozent auf 2.993.138 Passagiere zu, am Standort Wien waren es um 0,9 Prozent mehr (2.227.037 Passagiere). Das Frachtaufkommen in Wien-Schwechat nahm gegenüber dem März 2024 um 9,5 Prozent auf 28.507 Tonnen zu, so das börsennotierte Unternehmen in einer Aussendung.

Auffallend ist in Wien das starke Plus bei Gästen aus dem Fernen Osten von 19,3 Prozent. Aus Nordamerika kamen im März um 6,8 Prozent mehr Passagiere, Osteuropa stagnierte und der Mittlere Osten schwächelte.