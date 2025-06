Finanzinvestor Advent schluckt Messtechnik-Firma Spectris

© APA/APA/AFP/TOLGA AKMEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei der größten Firmenübernahme des Jahres in Großbritannien kauft der Finanzinvestor Advent den Messtechnik-Spezialisten Spectris. Die Transaktion habe ein Volumen von umgerechnet gut 5,1 Milliarden Euro, teilten die beiden Firmen am Montag mit. Spectris-Eigner erhielten 3.763 Pence (rund 44 Euro) je Aktie in bar inklusive einer Zwischendividende von 28 Pence je Aktie. Hinzu komme die Abschlussdividende für 2024.

von APA