EZB-Vizechef sieht Inflation weiter auf dem Rückzug

Die Inflation in der Euro-Zone bleibt nach Ansicht von EZB-Vizechef Luis de Guindos trotz schwankender Ölpreise im Zuge des Nahost-Konflikts auf dem Rückzug. "Wenn der Ölpreis steigt – auch wenn es so aussieht, als sei er einigermaßen eingedämmt –, müssen wir das berücksichtigen, aber immer in einem Kontext, in dem der zugrunde liegende Disinflationsprozess relativ klar ist", sagte de Guindos am Dienstag bei einer Veranstaltung in Spanien.

von APA