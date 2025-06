Europas Leitbörsen schließen ohne klare Richtung

© APA/APA/AFP/THOMAS SAMSON home Aktuell Nachrichtenfeed

Die europäischen Börsen sind am Donnerstag überwiegend schwächer aus dem Handel gegangen. Während zyklische Titel am Berichtstag nachgaben, profitierten Ölwerte von steigenden Rohölnotierungen. Der Euro-Stoxx-50 sank um 0,60 Prozent auf 5.360,82 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor indes 0,74 Prozent auf 23.771,45 Einheiten. Hinauf ging es dagegen um 0,23 Prozent auf 8.884,92 Einheiten für den FTSE-100.

von APA